© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che fa parte del programmvolto a incentivare i pagamenti elettronici. Da questo momento, effettuandoe presentando alla cassa l'apposito codice, si potrà partecipare allea partire dall'11 marzo, ed a quelle, che inizieranno da giugno. Ci sarà poi laa gennaio del 2022 che vede in paliodi euro.Possono partecipare alla Lotteria degli scontrini tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano,, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Non sarà possibile partecipare alla lotteria con acquisti in contanti ed acquisti online. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprial momento dell'acquisto. Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria e può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all'esercente quando si effettua l'acquisto. Loche l'esercente invia telematicamente produrrà un, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Successivamente all'estrazione dei biglietti vincenti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell'acquirente e alla partita IVA dell'esercente risultati vincitori. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l'acquirente sia per l'esercente presso cui è avvenuto l'acquisto.- L'appuntamento con laè fissato per1. Le estrazioni mensili verranno effettuate, poi, ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l'estrazione.si aggiungeranno anche lsempre di giovedì, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. La prima estrazione settimanale fissata per giovedì 10 giugno. Infine,, che vale un premio da 5 milioni di euro per l'acquirente e 1 milione di euro per l'esercente e per la quale competono tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.- secondo i dati della Confederazione 1 esercente su 2 non ha aggiornato il registratore di cassa telematico per far partecipare i consumatori. Ad essere pronti sono solocommerciali sul milione e mezzo di quelli censiti da Confcommercio. Per Confesercenti ad essere