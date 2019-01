Fisco, diminuiscono ancora le tasse sulle imprese in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -l'indagine annuale con l'obiettivo di fare il punto sui risultati raggiunti, in particolare in relazione alle priorità delineate dall'esecutivo comunitario con l'Annual Growth Survey.tenendo in considerazione: stimolare gli investimenti, favorire l'occupazione, ridurre le disuguaglianze e assicurare l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.In particolare, ilanche se per compensare questi tagli sono state adottate alcune misure che mirano ad ampliare la base imponibile.dato che riflette in qualche modo l'andamento in ripresa dell'economia nei Paesi dell'Unione europea, e allo stesso tempo il miglioramento delle condizioni relative alla necessità di bilanciare le finanze pubbliche con misure per stimolare la creazione di posti di lavoro.Sul fronte del contrasto alle disuguaglianze, alcuni Stati membri hanno compiuto sforzi per migliorare la capacita' redistributiva dei loro sistemi fiscali, mentre per quanto riguarda la lotta agli abusi fiscali, al fianco delle misure adottate dai singolo Paesi, bisogna tenere in considerazione e valutare le azioni intraprese a livello Europeo e internazionale.