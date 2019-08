Fisco, Agenzia delle Entrate dichiara guerra ai grandi evasori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Sono questi i due pilastri alla base dellee adottatecon l'obiettivo di prevenire le frodi ed evitare di intervenire in casi di minor rilevanza per concentrarsi sui maggiori contribuenti.Attraverso un, l'Agenzia delle Entrate si prepara a dichiarare guerra ai grandi evasori. Le Direzioni regionali saranno, infatti, concentrate suiche presentano un maggior rischio fiscale e "non esprimono comportamenti collaborativi e trasparenti". È quanto emerge dalla lanella quale si sottolinea un– uno strumento che consente di diversificare le modalità di controllo in base ai risultati di specifiche analisi di rischio – e sui controlli, che saranno mirati a intercettare e a contrastare i fenomeni di pianificazione fiscale nazionale e internazionale aggressivi più complessi.vedranno protagoniste le, competenti per le analisi di rischio evasione in ambito locale. Inoltre in alcune direzioni sono statiProseguirà, inoltre, l'Nelè in programma l'invio di comunicazioni ai contribuenti che hanno emesso fatture elettroniche per i primi due trimestri 2019 e non hanno presentato le relative comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Grazie alla disponibilità in tempo reale, dal 1 gennaio 2019, di questi dati, cui si sono aggiunti, dallo scorso 1 luglio, quelli dei corrispettivi giornalieri per i soggetti con volume d'affari superiore ai 400mila euro, è possibile – si legge nella circolare – affiancare ai tradizionali controlli post-dichiarazione attività finalizzate a