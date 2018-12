Fincantieri annuncia collaborazione tra Nautica Italiana e CETENA SpA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'Associazione affiliata ad Altagamma che riunisce le imprese nautiche italiane dell'Industria, dei Servizi e dei Territori eS.p.A., Centro per gli Studi di Tecnica Navale, società del Gruppo Fincantieri che opera in campo marittimo, attraverso attività di ricerca, ingegneria e servizi hanno firmato un accordo con l'obiettivo di individuare e sviluppare sinergie tra CETENA e Nautica Italiana e/o i suoi associati, instaurando collaborazioni nell'ambito di attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, consulenza e formazione, definendo progetti ed attività condivise, con particolare riguardo al settore della nautica.Le sinergie che saranno sviluppate consentiranno altresì di valorizzare le eccellenze in ambito marittimo attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione condivise., dove CETENA e Nautica Italiana intendono partecipare insieme a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali principalmente concentrati nel settore della nautica. Nell'ambito della consulenza specialistica, le attività si svilupperanno a supporto di specifiche richieste avanzate dagli associati o di studi preliminari e/o analisi specialistiche su tematiche di interesse congiunto.Altro punto importante della collaborazione è riferito alla formazione, dove l'obiettivo è quello di lavorare insieme per organizzare corsi di formazione permanente, master, seminari e promuovere lo sviluppo di tirocini, progetti formativi, corsi specialistici ed elaborati di laurea allo scopo di creare figure professionali specialistiche di interesse nel comparto nautico.