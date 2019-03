Fiera Rimini, Italia Exhibition Group chiude 2018 con forte crescita utile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio d'Amministrazione di(IEG) ha approvato il bilancio 2018 che chiude con unrispetto ai 9,2 milioni del 2017, quando il risultato che aveva beneficiato di un impatto fiscale favorevole.Ila 159,7 milioni di eur (era di 130,7 mln nel 2017), spingendoLadel Gruppo è pari a, contro i 51,3 del 2017. La crescita dell'indebitamento, peraltro inferiore alle attese, è dovuta allain Italia e negli Stati Uniti e all'inserimento in PFN di potenziali debiti per put option legati alle acquisizioni.Il confronto con il 2017 deve tener conto in generale di alcune: dal marzo 2018 è entrata a far parte del Gruppo IEG la Società di allestimenti fieristici statunitensee, dal 1 settembre, le società di allestimenti. Vengono meno invece sui risultato 2018 gli introiti delle due manifestazioni biennali presenti solo negli anni pari - Tecnargilla e IBE-International Bus Expo - e le manifestazioni triennale A.B. Tech Expo a Rimini e biennale Koinè a Vicenza tenutesi nel 2017.I risultati conseguiti nel 2018 confermano lanella gestione di manifestazioni direttamente organizzate e conseguentemente per redditività del business. Nel 2018, nel complesso dellei Rimini e Vicenza, IEG ha totalizzatoLachiude l'esercizio con une ricavi totali per 119,8 milioni di uuro (+9,5% rispetto ai 109,4 mln del 2017), mentre l'EBITDA sale a 26 milioni (+18%).Il consiglio di Amministrazione ha proposto alla Assemblea dei Soci del prossimo 30 aprile la distribuzione di un, per un ammontare totale di circa 5,5 milioni di utile netto proposto in distribuzione, a fronte di un EPS di 32,2 centesimi.Il management di IEG èdi crescita e di redditività previsti dal budget.