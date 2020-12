(Teleborsa) - Vendite di auto in crescita per Fiat Chrysler in controtendenza rispetto all'andamento negativo del mercato italiano. Il mese scorso FCA ha immatricolato 34.566 auto, con un aumento dell'1,4% rispetto a novembre del 2019.



La quota di mercato segna un balzo al 24,97% dal 22,57% di un anno fa.



Nei primi 11 mesi il Gruppo ha venduto 299.690 macchine, il 28,83% in meno nel confronto con gennaio-novembre dell'anno scorso. La quota di mercato è stabile al 23,7%.









(Foto: © Jonathan Weiss / 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA