Ferrovie, meno treni ma più intensa attività Polfer in periodo di emergenza sanitaria

(Teleborsa) -. Oltre 18 i kg di sostanze stupefacenti sequestrate, 218 gli arrestati, circa 4.000 indagati e oltre 515.000 identificati.in questo periodo di emergenza sanitaria, 2.134 le sanzioni comminate, 551 gli stranieri irregolari rintracciati, 187 i minori non accompagnati e restituiti alle famiglie.che, rimasta da sola a bordo del treno su cui viaggiava con il padre, sceso un attimo durante una fermata,. Come quella di unrintracciato e messo in salvo a Venezia mentre, incurante del pericolo di essere investito,ha invece trovato negli Uffici della Polizia Ferroviaria un posto sicuro dove far mangiare il proprio bimbo, affamato per la chiusura di tutti gli esercizi commerciali della zona della stazione Termini.