4 Maggio 2021

(Teleborsa) - In questa crisi pandemica "non siamo ancora fuori dai guai, ma stiamo assistendo a veri progressi: il quadro economico negli Stati Uniti d'America è chiaramente migliorato, il Paese sta riaprendo e l'occupazione è tornata a crescere". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell durante la Just Economy Conference.

La Fed intende "raggiungere il pieno potenziale di crescita" e sul mercato del lavoro "consideriamo la massima occupazione come un obiettivo ampio e inclusivo, che significa che guardiamo ben oltre i dati di riferimento" - ha proseguito Powell - assicurando "ampio supporto monetario" a coloro che storicamente sono stati lasciati indietro nelle riprese. "Alla Fed continueremo a fare la nostra parte".