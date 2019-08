FCA, stabilimento Melfi fermo per 30 turni a settembre

(Teleborsa) - Un annuncio importante, da parte della UILM di Basilicata, riguardo lo stabilimento FCA di Melfi. Infatti, a causa dell'andamento del mercato e per la situazione tecnico-produttiva e organizzativa, la produzione di "500X" e "Jeep Renegade" si fermerà per 30 turni di lavoro a settembre.



Tuttavia, la UILM si è detta fiduciosa per gli investimenti nella fabbrica di Melfi, con l'adozione di nuove tecnologie ibride-elettriche e l'avvio della produzione della nuova Jeep Compass, che saranno determinanti per lo sviluppo dello stabilimento sito nella Basilicata. © RIPRODUZIONE RISERVATA