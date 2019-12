Fca, anticipata a febbraio 2020 la produzione della Jeep Compass a Melfi

Sarà anticipata al mese di febbraio 2020 la produzione nello stabilimento di Melfi della Jeep Compass con motorizzazioni classiche, benzina e diesel. Successivamente arriverà il modello ibrido destinato anche all export in tutto il mondo. Attualmente la Compass è prodotta solo in Messico.



La notizia è arrivata al termine di un incontro sindacale sul futuro dello stabilimento lucano oggi interessato da un ciclo parziale di cassaintegrazione dopo la chiusura della linea della Punto prodotta qui per 25 anni di seguito.



L'assemblaggio della Compass dovrebbe consentire di eliminare entro il 2020 gli ammortizzatori sociali per i 7.600 dipendenti della fabbrica lucana. La nuova fase di salita produttiva dello stabilimento sarà accompagnata da incontri mensili, e non più bimestrali, fra azienda e sindacati. © RIPRODUZIONE RISERVATA