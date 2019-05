FCA, immatricolate circa 88.800 vetture in Europa ad aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -registra in Europa adper unain sensibile aumento rispetto al 6% di marzo 2019. Neldell'anno la percentuale quota ale arrivano adel marchio.Di assoluto rilievoe Ypsilon. La prima risultasia ad aprile sia nel quadrimestre arrivando a contare 18.300 registrazioni nel mese, con una crescita delle vendite del 49,1% e 71.700 nel progressivo annuo, con un incremento del dato del 20,5% in un segmento che complessivamente nello stesso periodo perde l'1,3%. Lainvece,, si gonfia del 30,7% nel mese, registrando 5.700 vetture vendute, e del 33,9% nell'anno, arrivando a contare 24.200 registrazioni.Di particolareanchedove le vendite sono aumentate del 2,9% nel quadrimestre e addirittura del 18,2% in aprile, in controtendenza rispetto al settore che risulta in contrazione dell'1,1%.Nel dettaglio, nel mese di aprile il marchioper una quota all'1% e sono 59.600 le registrazioni nei primi quattro mesi del 2019, con un incremento del 7,1% in più in confronto al progressivo del 2018., nello stesso arco temporale,per una quota dello 0,3%. Nel progressivo annuo sono 19.400 le registrazioni e la quota allo 0,4%.Infine sonovendute in aprile, per una quota del 4,8%, in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2018. Nei primi quattro mesi dell'anno il marchio registra più di 243 mila vetture, pari al 4,4% di quota.