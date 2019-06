© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ci vuole coraggio per iniziare un dialogo come abbiamo fatto noi.e ritornare immediatamente all'importante lavoro che abbiamo da fare".È quanto scrive, presidente FCA, in una lettera inviata ai dipendenti del Gruppo dopo la fine delle trattative per la fusione con Renault.FCA, assicura Elkann, continuerà a esseree la creazione di valore. Ora però, so che siete d'accordo con me, è tempo di concentrarci sugli obiettivi che ci siamo posti per quest'anno"."Gli scorsi giorni e le scorse settimane sono stati più impegnativi del solito, avendo lavorato per presentare e poi definire la nostra proposta per una fusione trasformativa con Groupe Renault", ha ricordato il presidente del gruppo di Torino che ha lodato "l'impegno, la forza e la creatività di tutte le persone direttamente coinvolte.Elkann sottolinea che la ", una decisione che abbiamo preso dopo esserci preparati su tutti i fronti. L'ampio consenso che ha ricevuto è stato un chiaro segnale che il nostro tempismo, così come l'equilibrio di ciò che abbiamo proposto, erano corretti".- conclude Elkann - ma con un obiettivo in mente: la protezione degli interessi della nostra Società e di coloro che lavorano qui, tenendo chiaramente in considerazione tutti i nostri stakeholder.".