Swisscom acquista il 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi, poi la fusione con Fastweb

Swisscom, casa madre di Fastweb, ha stipulato accordi vincolanti con il gruppo Vodafone per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi cash con l'obiettivo di integrarla poi con la stessa Fastweb. Lo annunciano le due note di Swisscom e Vodafone. Il closing dell'operazione è previsto nel primo trimestre del 2025.

Il comunicato di Fastweb

La newco che nascerà, che darà vita al primo operatore in Italia per ftth (fibra fino alla casa), e il gruppo Vodafone, spiega la nota di Fastweb, stipuleranno alcuni accordi di servizio transitori e a lungo termine, tra cui un contratto di licenza che consente l'uso del marchio Vodafone in Italia per un massimo di cinque anni dopo il closing. «Questa operazione - ha commentato l'ad di Fastweb, Walter Renna - segna un punto di svolta per Fastweb e genererà un valore significativo per tutti gli stakeholder».