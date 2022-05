Martedì 17 Maggio 2022, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 16:29

Dalla corporate social responsibility a un vero e proprio progetto di sostenibilità. È il percorso di crescita e di trasformazione della Fastweb Digital Academy (Fda). Nata nel 2016, con l'obiettivo di formare sulle competenze digitali un migliaio di persone ogni anno, L'Academy oggi è cresciuta e si pone il traguardo di intercettare i percorsi di aggiornamento di almeno 500mila italiani, entro il 2025. Un progetto più che ambizioso, ma realizzabile per Anna Lo Iacono, senior manager of sustainability, responsabile della Fda e di tutti i progetti sulla sostenibilità dell'azienda di telecomunicazioni. «Un'azienda sottolinea che della competenza digitale fa l'oggetto della sua proposta al mercato, in qualche modo si propone di restituire alla società un'attività che promuove la consapevolezza dell'uso delle nuove tecnologie nella quotidianità della vita e dell'attività professionale».

Non solo mecenatismo

Mecenatismo e anche leva di vendita, poiché l'offerta di Fda si propone anche a tutti i 2,7 milioni di clienti, che possono partecipare ai corsi, compresi quelli on demand. «Tutti i corsi della Fastweb Digital Academy sono tenuti da specialisti e professionisti nei settori di riferimento. I corsi sono aperti a tutti e gratuiti, in certi casi è richiesta una selezione, per assicurare, specialmente per i percorsi di formazione più specialistici, un'omogeneità delle classi. Al termine viene rilasciato un attestato a coloro che hanno seguito le lezioni» spiega Lo Iacono. Per iscriversi ai nuovi corsi in partenza e rimanere aggiornati sulle iniziative, basta consultare il sito www.fastwebdigital.academy.

Oltre ai tradizionali corsi in aule fisiche e virtuali che implicano una collaborazione con enti locali, università e associazioni dedicati alle professioni digitali, la Digital Academy sta rendendo progressivamente disponibili un numero sempre più ampio di contenuti su competenze digitali di base e avanzate erogati in modalità on demand: corsi più brevi e fruibili in autonomia su piattaforme digitali, che aiuteranno a comprendere le nuove tecnologie. Si va dai corsi basic di 2/3 ore, fino all'offerta di percorsi più articolati e professionalizzanti, come quelli dedicati alla cyber security.

Sono disponibili corsi che spaziano dal Digital Creativity, per acquisire nuove competenze digitali in grafica, progettazione, visual, sound e fashion design al Digital Development & Security per apprendere le tecniche e i linguaggi di programmazione fondamentali in molti ambiti aziendali. E ancora: dal Digital Marketing & Social per sviluppare competenze digitali in marketing, comunicazione e commercio al Digital Soft Skills & Office.

L'hub

Ma soprattutto, i corsi della Digital Academy diventano una parte integrante dell'offerta di connettività di Fastweb: i clienti hanno così una corsia preferenziale per accedere ai corsi in aula e fruiscono in anteprima di tutti i contenuti digitali. «L'Academy è un vero e proprio hub di formazione digitale aperto a giovani, meno giovani, lavoratori, disoccupati conclude Lo Iacono perché l'obiettivo è dare a tutti la possibilità di costruire il proprio futuro con fiducia, partendo dalla propria formazione digitale».