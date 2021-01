© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saranno 3,2 milioni le persone che riceveranno entro il prossimo 1 marzo il rimborso previsto dall', il programma didello Stato del 10% sulle spese con carte, bancomat e app e che dal primo gennaio è ufficialmente entrato a regime.Basteranno i fondi stanziati per la prima fase sperimentale durante gli ultimi giorni del 2020 (circa 228 milioni di euro): la cifra raggiunta complessivamente dagli utenti è stata infatti di, per undi rimborso di circa. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, fonti di Palazzo Chigi hanno dichiarato che "la partecipazione riscontrata ad oggi è stata al di sopra delle aspettative dal punto di vista dei numeri e dei dati di sintesi", rendendo noti i numeri definitivi del periodo sperimentale iniziato l'8 dicembre e conclusosi il 31 dicembre: 5,8 milioni di cittadini iscritti, 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati, di cui oltre 7,6 milioni dall'app IO, e oltre 63 milioni di transazioni effettuate.Dei 3.230.906 i partecipanti che hanno superato la soglia delle 10 transazioni e che quindi riceveranno i rimborsi, solo il(100.387 valore assoluto) otterrà il. Il 49,6%, pari a 1.602.297 persone, otterrà invece un rimborso compreso tra i 50 e i 99 euro, mentre il 32,8% (1.059.399 valore assoluto) avrà meno di 50 euro. Infine, il 14,5% (468.822) otterrà tra 100 e 149 euro.Dal primo gennaio, nel frattempo, è partito il primo dei tre semestri in cui si articolerà il, che durerà fino al 30 giugno 2022. Questa volta, a differenza di quanto previsto nel periodo sperimentale, la soglia minima per poter ricevere il rimborso è divalide a semestre. Da quest'anno crescono anche le risorse a disposizione che sarannoper il primo semestre e 1,347 miliardi per il secondo settembre e il primo semestre del 2022. Oltre al programma standard, ogni semestre in palio per i primi 100mila che faranno più acquisti con moneta elettronica è previsto il