Ex Ilva: Conte, progetto ArcelorMittal non va bene, lo respingiamo

(Teleborsa) - Il piano di ArcelorMittal per l'Ex Ilva, che prevede 4.700 esuberi al 2023, "non va assolutamente bene, è molto simile a quello originario, lo respingiamo".



Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo alle domande sul progetto presentato ieri dalla big franco-indiana a Governo e sindacati al tavolo del Ministero dello Sviluppo economico.



"Lavoreremo durante questo negoziato - ha assicurato Conte - agli obiettivi prefissati con il signor Mittal e che il signor Mittal si è impegnato con me personalmente a raggiungere. E ci riusciremo". © RIPRODUZIONE RISERVATA