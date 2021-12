Eurotech, Intesa Sanpaolo alza target price e conferma BUY

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato il prezzo obiettivo su Eurotech, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), portandolo a 7,6 euro (da 6,8 euro) e ha confermato il giudizio sul titolo a "BUY". Intanto, è ottima la performance odierna a Piazza Affari di Eurotech, che si attesta a 4,942 con un aumento del 4,04%. Gli analisti scrivono che, anche se l'efficacia della rifocalizzazione del business attualmente in corso da parte del nuovo management team dovrebbe essere più visibile entro il 2023, prevedono che il ritorno alla crescita dei ricavi registrato nel terzo trimestre del 2021 sia destinato ad accelerare nel 2022, grazie a un backlog che nei 9 mesi del 2021 si è attestato a +50% rispetto al backlog 2021 ad inizio anno.

"Per quanto riguarda la carenza di componenti, che potrebbe estendersi fino alla fine del 2022, la società sta lavorando su accordi a lungo termine e per volumi più elevati con i fornitori e sta rinegoziando i prezzi con i clienti - si legge nel rapporto - Il management sta inoltre lavorando allo sviluppo di nuovi business con più "prodotti standard", a un canale di distribuzione e una rete con system integrator per ampliare la potenziale base di clienti.

Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda l'anno con ricavi per 69 milioni di euro, un EBITDA di 2,66 milioni di euro e un utile netto di -3,64 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 100 milioni di euro, 18,29 milioni di euro e 15,19 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 120 milioni di euro, un EBITDA di 29,79 milioni di euro e un utile netto di 28,19 milioni di euro.