14 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Finale di seduta al rialzo per le principali borse europee che seguono la performance positiva di Wall Street nonostante la delusione per la frenata del dato relativo alle vendite al dettaglio. Sul sentiment degli investitori prevale ottimismo grazie alle rassicurazioni della Federal Reserve sul carattere temporaneo dei deludenti dati sull'occupazione e della crescita dell'inflazione.

Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,213. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,70%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,88%.



Torna a salire lo spread, attestandosi a +115 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,03%.



Tra le principali Borse europee buona performance per Francoforte, che cresce dell'1,43%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dell'1,15%, e su di giri Parigi (+1,54%). Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,14% sul FTSE MIB, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 27.104 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Prysmian, che vanta un incremento del 4,54%.



Effervescente Interpump, con un progresso del 3,25%.



Incandescente Azimut, che vanta un incisivo incremento del 3,10%.



In primo piano Banco BPM, che mostra un forte aumento del 3,04%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit, che continua la seduta con -2,97%.



Contrazione moderata per Pirelli, che soffre un calo dello 0,62%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Datalogic (+14,97%), Saras (+5,94%), Falck Renewables (+3,97%) e Autogrill (+3,38%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su ERG, che prosegue le contrattazioni a -5,05%.



Sensibili perdite per Technogym, in calo del 2,09%.



Sotto pressione Esprinet, che accusa un calo dell'1%.



Sottotono De' Longhi che mostra una limatura dello 0,98%.