Euronext acquista la Borsa di Oslo, via libera autorità norvegesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Euronext ha incassato il benestare dal Ministero delle Finanze norvegese all'acquisto dell'L'operatore delle borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona e Parigi ha ottenuto il sostegno di azionisti rappresentanti il 53,4% del capitale della borsa Oslo.Euronext ha ribadito inoltre l'Con questa operazione si mette fine al braccio di ferro durato cinque mesi con la concorrente Nasdaq che a gennaio aveva messo sul piatto 770 milioni di dollari per rilevare l'operatore europeo di borsa."Euronext accoglie con favore l'autorizzazione del Ministero di acquisire fino al 100% del capitale di Oslo Børs VPS e non vede l'ora di completare i prossimi passi per chiudere la transazione entro la fine di giugno 2019", ha commentatodel Managing Board di Euronext.