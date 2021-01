Euro digitale, Lagarde: «Avremo presto la nuova moneta, spero in meno di cinque anni»

Ha parlato di "euro digitale" Christine Lagarde, presidente della BCE, intervenendo a un forum Reuters sul futuro dell'Eurozona dopo la fine della pandemia. «Nel mondo del fintech le cose si muovono a grandissima velocità - ha detto Lagarde - quindi dobbiamo essere pronti ma avendo sempre in primo piano la sicurezza. Guardando alle esperienze nel resto del mondo, in Cina, dove sono in corso esperimenti su "scala cinese", ci sono voluti cinque anni dal primo progetto ad oggi».

«Quindi per quanto ci riguarda non avverrà domani, ci vorrà del tempo ma avremo l'euro digitale che non soppianterà ma affiancherà le banconote. E spero che non ci vogliano più di cinque anni ma chissà dove ci porterà la continua accelerazione che c'è nel mondo fintech. Di sicuro l'euro digitale risponde alla forte domanda che c'è da parte dei cittadini europei» conclude la presidente dela BCE.

Ultimo aggiornamento: 11:55

