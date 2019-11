EssilorLuxottica: lanciata emissione obbligazionaria per 5 miliardi di Euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(valutata A2 stabile daMoody's e A stabile da S&P)con una tranche a 3,5 anni, con cedola dello 0% (rendimento negativo di -0,02%), e altre tre tranche a 5,5, 8 e 12 anni, con cedola rispettivamente dello 0,1250%, 0,375% e 0,75% (le "Obbligazioni")."L'operazione – fa sapere il gruppo controllato dalla Delfin di Leonardo Del Vecchio – ha fatto registrare unadi elevata qualità, confermando l'elevata fiducia degli investitori nel modello di business di EssilorLuxottica e la qualità del suo profilo di credito".nelle quattro tranche.Questa emissione, in particolare, permette a EssilorLuxottica di (ri)finanziare una parte del corrispettivo da pagare in relazione alla potenziale acquisizione die l'indebitamento di GrandVision al momento della sua acquisizione, di rifinanziare l'indebitamento esistente del gruppo, incluso quello in scadenza nel 2019, e di finanziare la gestione operativa aziendale.