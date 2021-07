Autonomi e professionisti, scatta esonero contributivo: chi ne ha diritto

Mercoledì 28 Luglio 2021, 16:36

Spiragli di luce per autonomi e professionisti. L'esonero contributivo per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed i professionisti associati alle Casse private entra in vigore: è stato, infatti, pubblicato sul sito del ministero del Lavoro il decreto interministeriale che disciplina la misura da 2,5 miliardi. Per accedervi occorre avere un reddito 2019 fino a 50.000 euro e un calo del fatturato annuo 2020 almeno del 33%.