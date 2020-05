ESA-Airbus accordo da 250 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha firmato un contratto con Airbus per, la navicella spaziale americana. Il contratto ha un valore di circa 250 milioni di euro.Con questo ordine per un modulo di servizio aggiuntivo, l'ESA garantisce la. Il terzo Modulo di Servizio Europeo (missione Artemis III) consentirà agli astronauti di rimettere piede sulla Luna nel 2024, oltre 50 anni dopo l'allunaggio dell'Apollo 17.. È nell'ambito della missione successiva, Artemis II, che i primi astronauti si imbarcheranno per una missione intorno alla Luna, prima di ritornare sulla Terra., oltre al controllo termico della nuova navicella spaziale della NASA., dalle apparecchiature elettriche ai motori, i pannelli solari, i serbatoi di carburante e i materiali di sopravvivenza per gli astronauti, oltre a circa 12 chilometri di cavi.Ha quattro pannelli solari (19 metri di larghezza quando dispiegati) che generano energia equivalente al consumo di due case. Le 8,6 tonnellate di carburante del Modulo di Servizio possono alimentare un motore principale e 32 propulsori più piccoli.Oltre alla sua funzione di principale sistema di propulsione per la navicella spaziale Orion, l'ESM sarà responsabile delle manovre orbitali e del controllo dell'assetto. Inoltre fornisce all'equipaggio gli elementi essenziali per la loro sopravvivenza come acqua e ossigeno, e regola il controllo termico del modulo dell'equipaggio a cui è collegato.