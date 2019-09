Nasce Equita Capital Sgr, la società di gestione del gruppo milanese

Ultimo aggiornamento: 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata comunicata oggi la nascita della Equita Capital Sgr, la nuova società di gestione del gruppo Equita, banca di investimento indipendente. La neonata società offrirà la propria competenza nell'ambito della gestione di attivi liquidi e illiquidi a investitori istituzionali e a reti bancarie che sono alla ricerca di soluzioni personalizzate.Nelle attività di gestione la Sgr punterà sui temi Esg (Environmental, Social, Governance) che caratterizzano le piccole e medie imprese italiane e sarà supportata da un team di lavoro interno che collabora con Altis, la scuola di alta direzione aziendale dell’Università Cattolica con cui Equita ha siglato una collaborazione a febbraio scorso.L’autorizzazione della Banca d’Italia, ottenuta a luglio, permetterà dunque alla nuova società di avviare le proprie attività ottimizzando quanto già svolto in questi anni da Equita nell’alternative asset management. Questa divisione rappresenta, infatti, la terza area chiave del Gruppo ed evidenzia interessanti opportunità di crescita per i prossimi anni, grazie anche alle sinergie con le altre aree di business come la ricerca.Grazie alle gestioni e ai fondi in delega dal Gruppo Credem, cui si aggiunge il fondo “Equita Private Debt Fund” lanciato nel 2016, Equita Capital Sgr inizierà le proprie attività con più di un miliardo di asset in gestione.Le gestioni patrimoniali, nate nel 2003, seguono una filosofia di investimento basata su portafogli fortemente concentrati, dove le scelte dei settori si fondano su analisi svolte dal team di gestione, supportato dagli analisti della squadra di ricerca di Equita. Il focus è molto marcato sulle mid-small caps tanto che la linea dedicata a queste realtà risulta come la più significativa in termini di masse (Euro 130 milioni) e presenta un track record sensibilmente positivo (+13,6% di rendimento annuo lordo negli ultimi dieci anni)1 . Dal 2018 ad oggi si sono poi aggiunti alle gestioni due fondi flessibili promossi da Euromobiliare Asset Management Sgr (controllata del Gruppo Credem): il primo, “Euromobiliare Equity Mid Small Cap”, la cui raccolta si è conclusa a dicembre 2018 con Euro 392 milioni, è stato poi seguito da un secondo fondo, “Euromobiliare Equity Selected Dividend”, che ha raccolto a giugno 2019 Euro 229 milioni. Equita si è poi distinta, inoltre, con l’iniziativa del debito privato raccogliendo tra il 2016 e il 2017 da investitori istituzionali come banche, assicurazioni e 100 milioni di euro con il fondo “Equita Private Debt Fund”.Equita Capital Sgr vuole quindi offrire diverse soluzioni e servizi, da prodotti alternativi come i fondi del debito privato dedicati a investitori professionali a gestioni mirate su titoli liquidi e illiquidi. La neonata società, inoltre, vuole posizionarsi come partner indipendente in grado di studiare e offrire soluzioni di investimento volte ad aiutare le banche a soddisfare i bisogni della propria clientela. Nei prossimi mesi la Sgr proporrà un secondo fondo di debito privato che dovrebbe iniziare la commercializzazione entro la fine dell'anno per sfruttare il favorevole contesto di mercato che beneficerà di agevolazioni fiscali.Infine è intenzione di Equita continuare ad allineare i propri interessi a quelli degli investitori e clienti, co-investendo nelle iniziative proposte dalla stessa Sgr. In termini di governance, il sistema di amministrazione e controllo della Sgr adotterà un articolato insieme di presidi organizzativi volti a prevenire e gestire tutti i potenziali conflitti di interesse. Il consiglio di amministrazione di Equita Capital Sgr, composto da sei membri in totale, sarà rappresentato da due amministratori indipendenti (tra cui il presidente), tre manager responsabili delle principali aree di attività della Sgr (tra cui l’amministratore delegato) e il il capo dell'ufficio finanziario del Gruppo.«Con l’autorizzazione di Banca d’Italia possiamo ora avviare l’operatività della Sgr e accelerare la strategia di crescita del Gruppo nell’alternative asset management. Equita Capital Sgr focalizzerà la sua offerta su prodotti differenzianti, proponendo a istituti finanziari e banche partner soluzioni co-sviluppate e offrendo opportunità di investimento alternative a investitori istituzionali», ha commentato Andrea Vismara, amministratore delegato di Equita.«La strategia di Equita Capital Sgr è chiara: non vogliamo entrare nel mondo del wealth management o nell’asset management tradizionale. Vogliamo invece continuare a distinguerci sul mercato offrendo soluzioni di investimento che sfruttino le nostre conoscenze sulle mid-small caps italiane ed europee, con uno stile di gestione focalizzato sul medio termine e ponendo l’attenzione su principi etici e tematiche di sostenibilità che da sempre contraddistinguono Equita». ha affermato invece Matteo Ghilotti, amministratore delegato di Equita Capital Sgr.