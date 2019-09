ENI, ok CdA acconto dividendo 2019: 0,43 euro/azione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella riunione odierna, di attribuire agli azionisti un acconto sul dividendo 2019 di 0,43 euro per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 23 settembre 2019 con messa in pagamento il 25 settembre 2019, come anticipato al mercato il 26 luglio scorso in occasione della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre.



Ai possessori di ADRs registrati entro il 24 settembre 2019, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni ENI, sarà distribuito un acconto dividendo di 0,86 euro per ADR, pagabile il 10 ottobre 2019.



L''acconto dividendo è stato deliberato sulla base della situazione contabile della capogruppo ENI al 30 giugno 2019 redatta secondo gli IFRS, che chiude con l'utile netto di 4.296 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA