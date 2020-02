Eni, nuova scoperta a olio nell'offshore messicano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Eni annuncia una nuova scoperta a olionell'offshore messicano. Le stime preliminari indicano che la nuova scopertaIl pozzo esplorativo Saasken-1 NFW, che ha portato alla scoperta, è il sesto pozzo esplorativo positivo perforato da Eni Messico nel bacino di Sureste., ed è stato perforato dall'impianto semisommergibile Valaris 8505 in 340 m di profondità d'acqua, raggiungendo una profondità complessiva di 3.830 m.Saasken-1 ha incontrato mineralizzazione a olio di buona qualità nelle sequenze del Pliocene Inferiore e Miocene Superiore con un pay netto complessivo di oltre 80 m. I reservoir sono sabbie con ottime proprietà petrofisiche. Sul pozzo è stata condotta una intensa campagna di acquisizione dati che indicanoLa scoperta apre a un potenziale sviluppo commerciale del Blocco 10 in quanto vicino alla scoperta di Saasken sono localizzati altri prospect che potranno essere sviluppati attraverso un unico hub., lavorerà per delineare la scoperta e sfruttare sinergie con prospect vicini per iniziare gli studi per uno sviluppo commerciale.