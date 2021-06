Eni, Deutsche Bank rivede il target price

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - L'Ufficio studi di Deutsche Bank, la banca d'investimento tedesca ha aumentato il prezzo obiettivo su Eni portandolo a 13,20 euro dagli 11,70 della precedente indicazione. il giudizio "buy" è stato confermato.



A Piazza Affari, nel frattempo, discreta performance per l'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia che si attesta a 10,53 euro, in lieve aumento dello 0,86%.