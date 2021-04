14 Aprile 2021

(Teleborsa) - Enertronica Santerno, nell'ambito del progetto di supporto e di sviluppo commerciale delle proprie attività negli Stati Uniti in relazione al settore dell'Automazione Industriale e delle Rinnovabili, da realizzare attraverso la propria controllata al 100% Enertronica nell'arco di 18-24 mesi, ha ottenuto da Sace Simest società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, la delibera di un finanziamento di euro 2.385.600,00.

Il Comitato Agevolazioni di Sace Simest ha deliberato di accordare il finanziamento per l'importo complessivo di 2.385.600,00 che verrà corrisposto attraverso due erogazioni a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive legate allo stato di avanzamento delle attività di sviluppo di Enertronica, di cui 626.644,00 a valere sul Fondo per la Promozione Integrata (Cofinanziamento a fondo perduto) ed

1.758.956,00 a valere sul fondo 394/81 (Finanziamento) a fronte del programma di pari importo da realizzare verso gli Stati Uniti d'America, con proiezioni in Canada e Messico, attraverso il potenziamento della struttura già presente che prevede tra i vari focal point, l'apertura di un ufficio, di centri assistenza post vendita e di un magazzino.

La misura rientrante nelle agevolazioni previste nel D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, prevede per la parte del Finanziamento un tasso agevolato dello 0,055%, la durata di 6 anni (di cui 2 di preammortamento e 4 di ammortamento) e rimborso attraverso 8 rate semestrali posticipate a capitale costante a partire dal termine del periodo di preammortamento.