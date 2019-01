© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, 11esima edizione. Una sorta diai migliori servizi energetici offerti dalle aziende.che vede impegnata appunto ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) assieme a 12 partner di Paesi Ue.Tutti condi favorire l'utilizzo dei contratti di, a supporto dei proprietari di edifici che intendono riqualificare le proprie strutture.per progetti riguardanti anche le strutture in locazione,in modo da essere sfruttati al meglio in ciascuno dei settori.