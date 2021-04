23 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Enel lancia il suo nuovo profilo su Spotify, la popolare piattaforma di streaming audio, su cui conta di trasmettere i propri valori aziendali ed informare sui temi collegati alla sostenibilità, all'innovazione, alla transizione energetica, alla cultura e allo sviluppo delle comunità. Per raggiungere il più ampio numero di persone fra i 345 milioni di utenti al mondo, di cui 10 milioni in Italia, farà leva su podcast, playlist e interviste.

"Crediamo nel valore della comunicazione a 360 gradi che ci porta ad esplorare sempre nuovi territori, anche per noi inusuali, a testimonianza della nostra volontà di essere vicini alle persone nella quotidianità, in modo sostenibile e innovativo", spiega Cecilia Ferranti, Responsabile Comunicazione Enel Italia.

Seguendo il profilo di Enel Italia, gli utenti troveranno playlist musicali sviluppate in modalità collaborativa e aperta e potranno quindi dare il proprio contributo aggiungendo i brani che preferiscono e rappresentano al meglio un determinato focus. Grande spazio sarà dedicato anche ai podcast, con cui l'azienda vuole approfondire temi strategici per il business, ad esempio #Enel2030, ma anche di rilevanza socio-culturale.

Nel primo podcast, Open Power Talks, Enel Italia racconta l'energia di domani: storie di persone, elettrificazione, innovazione, economia circolare, rinnovabili come leve per accelerare una Transizione Energetica giusta per tutti che non lasci indietro nessuno. Un canale a cui si aprono anche i contenuti esclusivi di Enel Radio, la web radio interna del Gruppo che trasmette ogni giorno a più di 30.000 colleghi in Italia.