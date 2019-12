Enel esercita opzione rimborso anticipato bond ibrido subordinato da 1 MLD euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Enel ha esercitato in data odierna l'opzione di rimborso anticipato dell'obbligazione ibrida, non convertibile e subordinata, denominata in euro,, di, coupon 5%, scadenza 15 gennaio 2075 e First Call Date 15 gennaio 2020. Tale opzione di rimborso anticipato è stata esercitata, mediantee successiva pubblicazione del relativo avviso sul sito internet dell'Euronext Dublin, secondo i termini e le condizioni previsti dal prospetto informativo del 10 gennaio 2014.L'operazione rientra nell'ambito della strategia dimediante una gestione attiva delle scadenze finalizzata alla riduzione del costo del debito.Il 15 gennaio 2020, che corrisponde alla data di riacquisto (First Call Date),, oltre agli interessi maturati fino al giorno precedente la data di riacquisto. Tale valore rappresenta l'ammontare residuo risultante da operazioni di Liability Management poste in essere dalla Società e realizzatesi nel periodo 2018-2019.