ENAC a conferenza su trasporto spaziale commerciale targata FAA

(Teleborsa) - ENAC a Washington a conferenza annuale sul Trasporto Spaziale Commerciale organizzata dalla FAA, l'Aviazione Civile degli Stati Uniti. Il nostro Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha preso parte insieme a JAXA, l'Agenzia Spaziale giapponese, al panel in materia di comunità internazionale sui temi del trasporto commerciale spaziale a livello globale e all'esportazione delle tecnologie associate, con un focus sulle operazioni di volo suborbitali e la sicurezza dei passeggeri.



Per l'Ente italiano è intervenuto il Vice Direttore Generale Alessandro Cardi, incaricato di rappresentare Oltreoceano le iniziative in corso in Italia e le aspettative del sistema nazionale in relazione alle politiche disposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. © RIPRODUZIONE RISERVATA