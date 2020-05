Edison, i risultati del primo trimestre

(Teleborsa) - Il primo trimestre di Edison si chiude con un Ebitda sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dello scorso anno (180 milioni di euro rispetto a 178 milioni di euro), "nonostante il deciso deterioramento dello scenario macroeconomico determinato dall'emergenza sanitaria da Covid-19"-.



In questo contesto i ricavi si sono attestati a 1.815 milioni di euro, pari a una contrazione del 24,4% rispetto allo stesso periodo del 2019.



Il Risultato Operativo (Ebit) si è attestato a 110 milioni di euro, in linea con il primo trimestre 2019 quando ha chiuso a 112 milioni di euro. Il risultato netto è negativo per 12 milioni di euro rispetto al positivo per 79 milioni di euro dello stesso periodo del 2019.



L'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 è pari a 767 milioni di euro dai 516 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA