Edison, accordo con Chiron Energy per impianti fotovoltaici

Il gruppo dell'energia Edison e Chiron Energy, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione delle rinnovabili, rendono noto di aver firmato un Power Purchase Agreement propedeutico alla realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici nel Nord Italia.



L'accordo, che ha una durata fino a 10 anni, prevede la costruzione e messa in esercizio di 8 impianti fotovoltaici in Piemonte e Veneto ad opera di Chiron Energy e il ritiro, da parte di Edison, dell'energia rinnovabile prodotta e delle garanzie di origine, al fine di incrementare la generazione green nel proprio portafoglio in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei.



Gli impianti, che è previsto entrino in esercizio nella prima metà del 2023, avranno una produzione media all'anno di circa 45 GWh, equivalente al fabbisogno di 16 mila famiglie, che consentirà di evitare annualmente l'emissione in atmosfera di oltre 35 mila tonnellate di CO2.