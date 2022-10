Ecobonus moto e scooter: da domani prenotazioni al via

(Teleborsa) -: a partire da domani, mercoledì 19 ottobre, dalle 10 verrà infatti riattivata per i concessionari la piattaforma per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulterioriper l'anno 2022, così come previsto dal decreto semplificazioni.

Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico nuovo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.

E' bene specificare che si deve trattare di un veicolo di proprietà - intestato da almeno un anno - oppure di proprietà di un familiare convivente di chi effettua l'acquisto. Nel caso si trattidunque niente passaggio dal vecchio al nuovo, occorre tenere presente che l'agevolazione sarà meno sostanziosa, ossia taglio decon un tetto di