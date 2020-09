Ecobonus 110%, nasce mercato digitale per scambio crediti fiscali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Undove saranno negoziati i crediti fiscali, a partire da quelli rinvenienti dal cosiddettoA realizzarlo, per la prima volta,insieme a- la fintech italiana pioniera nello scambio di crediti commerciali - con il supporto diin veste di advisor strategico e tecnico.La nascita del marketplace - chiarisce un comunicato - "si inserisce nel quadro delle agevolazioni previste dal Dl Rilancio, in particolare nell'ottica del nuovo: sulsarà possibile cedere e acquistare, come credito di imposta, le detrazioni fiscali previste dalla normativa, creando, per la prima volta, un mercato dedicato ai crediti fiscali (ora aperto a quelli riferiti all'Ecobonus, in futuro anche ad altre tipologie), agevolando la trasformazione indel credito a prezzi di mercato, accelerando la diffusione dell'utilizzo degli incentivi e, in ultima istanza, sostenendo ilIl- gestito da Workinvoice e affiancherà quello già avviato dei crediti commerciali - nasce con unda un lato,tra le parti di tali crfornendo agli utenti un serviziosu un unico strumento; dall'altro,tramite verifiche tecniche e fiscali sul credito stesso. Sia la compravendita sia le verifiche avverranno interamente online, garantendo tempistiche più rapide, grazie a un meccanismo di incontro tra domanda e offerta che elimina potenziali inefficienze di mercato e abbassa ilLa nota chiarisce che sul marketplace possono operare:interessati allao Super Ecobonus per trasformarlo in liquidità o perchè in assenza di sufficienti debiti fiscali da compensare, in particolare;che ottengono il credito come contropartita degli interventi agevolabili eche acquistano il credito da persone fisiche che lo hanno maturato o che lo ottengono come contropartita dei finanziamenti erogati per fare fronte alla necessita' di capitale circolante delle aziende costruttrici.(corporate, assicurazioni, banche, fondi) interessati aal fine di ottimizzare il proprio