eBay, nell'ultimo trimestre scivolano gli utili e il fatturato

Periodo incerto per eBay. I conti del quarto trimestre dell'anno del sito di vendita e aste online hanno oltrepassato le attese degli analisti, ma l'azienda ha fornito una guidance deludente per i successivi tre mesi. Negli ultimi tre mesi dell'anno, eBay ha visto gli utili scivolare a 558 milioni di dollari, o 0,69 dollari ad azione, dai 763 milioni di dollari, o 0,80 dollari ad azione, nello stesso periodo dell'anno precedente.Il fatturato è diminuito del 2% a 2,82 miliardi di dollari dai 2,90 miliardi messi a segno l'anno prima. Le attese erano per un utile ad azione pari a 0,57 dollari ad azione su vendite pari a 2,80 miliardi di dollari. Per il primo trimestre del 2020, l'azienda ha detto di aspettarsi un giro d'affari pari a 2,55-2,60 miliardi di dollari, contro attese per 2,64 miliardi di dollari. Nell'afterhours, eBay ha perso il 5,41% a 34,25 dollari.