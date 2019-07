easyJet, +11% i ricavi nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Aumentano i ricavi per una delle compagnie aeree low cost più famose del mondo. easyJet, nel trimestre conclusosi il 30 giugno, ha registrato un +11% nei ricavi, pari a 1,76 miliardi di sterline.



Importante il dato riguardante il ricavo dai passeggeri che aumenta del 10,7% salendo a 1,38 miliardi di sterline e le entrate accessorie che registrano un incoraggiante 14,3% in più.



Sempre più gente sceglie la compagnia aerea britannica, con un aumento dell'8% per quanto riguarda i passeggeri mentre i ricavi per il posto a sedere hanno registrato un incremento dello 0,7%.