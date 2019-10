E-commerce in Italia: crescono acquisti e fiducia nei metodi pagamento online

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Gli italiani. Nella spesa complessiva B2C per, con ildegli italiani che ha fatto almeno un acquisto in rete, e ilSono, dunque, lontani i giorni in cui il nostro Paese diffidava daipreferendo pagare in contrassegno alla consegna del pacco, o fare le proprie spese nei negozi fisici.Secondo un'analisi effettuata da SEMrush, piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, sono diverse le modalità utilizzate, ma al primo posto si classificaProbabilmente, a decretare il successo diè stata la semplicità del suo utilizzo, il fatto che questopossa essere collegato sia ad una carta di credito, sia ad un conto corrente, e il fatto che sia ormai accettato dalla quasi totalità dei siti che vendono beni o servizi (anche se non dal colosso della vendita online Amazon.it). Secondo l'indagine, nell'ultimo anno il suo utilizzo è stato piuttosto costante, con una media di poco più di 1.383.000 volte al mese.Il secondo metodo più utilizzato in Italia per fare acquisti online è, usato circa 1.175.000 mensilmente. Negli ultimi 12 mesi oggetto dell'analisi (ottobre 2018 – settembre 2019) i pagamenti con questo strumento hanno subito un andamento discontinuo, con una generale flessione nei mesi da febbraio a giugno 2019, e due picchi positivi nei mesi di dicembre 2018 e settembre 2019.Sul, usati come metodo di pagamento con una media di oltre 215.800 volte al mese, più(189.000), che si classifica. Si tratta di un dato interessante, che merita di essere monitorato nel tempo. I Bitcoin, infatti, fino a non molto tempo fa, erano guardati condalla maggior parte dei consumatori, che non riuscivano a comprenderne a pieno il significato. Ancora oggi, la maggior parte dei siti dinon accetta questo metodo di pagamento, ciononostante, si tratta di uno strumento che, nell'ultimo anno, sembra sia stato utilizzato spesso nel nostro paese.(368.000 volte).