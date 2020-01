© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'azienda italiana leader nelle due ruote che oggi è anche fortemente focalizzata sulla mobilità elettrica. Un endorsement che fa ben sperare sul successo commerciale del marchio del made in Italy in USA.Nell'articolo intitolatodella prestigiosa testata americana, fanno bella mostra il, lae la. Chiudono la classifica un altro scooter italiano, le l'Secondo Forbes, il, dotato di una tecnologia innovativa, in particolare ilcon cui è possibile collegare lo smartphone al veicolo tramite Bluetooth.Dellaparla come di unadatto alla città e mette in luce il rapporto tra prestazioni e consumi offerto dal suo motore 4 tempi.E poi c'è lain versione elettrica della iconica Vespa, dotato una moderna batteria agli ioni di litio e un motore da 4kW in grado di percorrere fino a 62 miglia (quasi 100 chilometri) con una singola carica.