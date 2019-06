Draghi annuncia nuovi stimoli e taglio dei tassi. Trump lo attacca: «Così colpisce gli Usa»

«In assenza di miglioramenti» sul fronte dell'inflazione «saranno necessari ulteriori stimoli». Lo sottolinea in un discorso al forum Bce di Sintra il presidente dell'Eurotower Mario Draghi, ricordando come «ulteriori tagli dei tassi e misure per mitigare eventuali effetti collaterali continuano a far parte degli strumenti a nostra disposizione».

Draghi ha ricordato la «flessibilità» degli interventi a disposizione della Bce: «Rimaniamo in grado di migliorare la nostra forward guidance adeguando il suo orientamento e le sue condizioni per tenere conto delle variazioni nel percorso di aggiustamento dell'inflazione». E questa flessibilità «vale per tutti gli strumenti della nostra politica monetaria».

E il presidente americano Donald Trump ha attaccato - come suo solito tramite Twitter - Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea. Trump sostiene che il calo dell'euro rispetto al dollaro, provocato dai commenti del governatore della Banca centrale europea su possibili nuove misure di stimolo all'economia, può favorire in modo iniquo l'Europa nei confronti degli Stati Uniti.



Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 giugno 2019