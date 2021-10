Domani a Roma manifestazione lavoratori Whirlpool ed Elica

1 Minuto di Lettura

Lunedì 18 Ottobre 2021, 17:30







(Teleborsa) - Domani, martedì 19 ottobre, oltre 500 lavoratrici e lavoratori della Whirlpool di Napoli e della Elica di Ancona saranno a Roma in occasione dei rispettivi incontri al Mise (alle 10.30 sulla vertenza del sito partenopeo di via Argine e alle 12.30 sul rilancio industriale dello stabilimento di Cerreto d'Esi).



Secondo quanto riporta una nota, si concentreranno alle 9.30 a Piazza della Repubblica, da dove le delegazioni raggiungeranno il Ministero dello Sviluppo Economico.



"I lavoratori sono determinati a continuare la lotta: sarà una settimana calda cominciata con l'esposizione allo stadio Maradona, nel corso della partita Napoli-Torino, dello striscione della Whirlpool. Facciamo appello a tutto il mondo della cultura e dello spettacolo affinché continuino a far sentire la loro voce al fianco di questa vertenza". Così Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli.