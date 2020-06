© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nei mesi scorsi,, sonoper unle richieste pervenute al. È quanto comunicano ilDi queste domande – si legge nella nota – 520.431 sono quelle pervenute ai sensi delper un importo di euro 24.237.707.561,27. Nel dettaglio 475.922 operazioni sono riferite a finanziamenti fino a 25mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 9.746.151.899,30, per i quali l'intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore; 686 le operazioni di riassicurazione con copertura al 100% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi; 112 le operazioni con copertura del garante fino al 100% e copertura la 90% del Fondo; 13.795 le operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi; 14.319 le operazioni di garanzia diretta, con percentuale di copertura all'80%; 7.969 le operazioni di riassicurazione, con percentuale di copertura al 90%; 3.176 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%; 186 quelle riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all'80% e al 90%; 4.266 con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso; 2.923 ai sensi della previgente normativa.In relazione alle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, – conclude la nota – l'incremento del credito aggiuntivo è del 63,3%, passando da euro 395,3 milioni a 645,5 milioni di euro.