(Teleborsa) - In vista della riunione dell'assemblea per l'assegnazione i diritti Tv delle prossime stagioni, Sky ha scritto ai vertici della Lega Serie A e ai presidenti dei 20 club di calcio offrendo di pagare subito (entro 3 giorni dalla firma del contratto) 505 milioni di euro – 130 milioni arretrati dell'ultima rata per la stagione scorsa e un anticipo da 375 milioni sugli incassi della prossima – qualora risultasse vincitrice della gara contro Dazn.



A riportare l'indiscrezione è Milano Finanza che sottolinea come la cifra proposta in extremis da parte di Sky potrebbe far comodo alle casse delle società di calcio segnate dalla crisi pandemica. Non si conoscono al momento però le reazioni da parte dei club. Nella giornata di ieri sette di loro hanno manifestato in una lettera la loro preferenza per l'offerta da 840 milioni di euro presentata da Dazn.