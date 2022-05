Digitalizzazione, Colao: dagli enti locali richieste di finanziamento per quasi 250 milioni di euro

(Teleborsa) - Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha dichiarato che gli enti locali hanno presentato richieste di finanziamento in risposta agli avvisi del Governo sulla digitalizzazione per quasi 250 milioni di euro. "Siamo ottimisti – ha affermato a margine del Forum "Verso Sud" di Sorrento –, ci sono Comuni piccolissimi, circa 4.500, che hanno sottoscritto il progetto di digitalizzazione". "La narrativa sull'Italia che è lenta, non la stiamo vedendo. Abbiamo fatto bandi di gara sulla connettività e 38 su 44 sono andati bene, stiamo lavorando per vedere che cosa possiamo fare sugli ultimi sei. Io credo che il tema adesso sia fare, più che svegliare l'Italia. L'Italia è sveglissima", ha aggiunto.

Quanto alla cyber security, Colao ha dichiarato: "ho imparato a dire che non siamo mai abbastanza protetti, però, questo governo ha fatto cose importanti". "Abbiamo creato l'agenzia della cyber sicurezza, abbiamo stabilito una policy cloud, c'è una strategia per la cyber sicurezza che viene approvata, in questi giorni, che sarà una delle migliori tra quelle che ho visto in Europa: è molto concreta, ha delle azioni e, quindi, dovremo essere bravi ad implementare le azioni specifiche", ha spiegato.