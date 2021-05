21 Maggio 2021

(Teleborsa) - DiaSorin annuncia il lancio del test SimplexaTM SARSCoV-2 Variants Direct (RUO) per l'identificazione e la distinzione di quattro mutazioni del SARSCoV-2 associate alle varianti del virus attualmente in circolazione, in modo rapido e senza necessità del processo di estrazione dell'RNA.

Il test - spiega una nota - permette di semplificare e accelerare il processo di pre-selezione dei campioni positivi che hanno bisogno di ulteriori analisi, massimizzando di conseguenza l'efficacia dei programmi di monitoraggio per la diffusione delle varianti del COVID-19 più preoccupanti.

Il SimplexaTM SARS-CoV-2 Variants Direct è ad esclusivo utilizzo nell'ambito della ricerca (Research Use Only - RUO) e non deve essere utilizzato come test diagnostico. Il test permette di differenziare qualitativamente in vitro le mutazioni N501Y, E484K, E484Q, e L452R direttamente dai tamponi nasali e nasofaringei di pazienti risultati positivi al COVID-19.

Queste mutazioni sono presenti nelle varianti del SARS-CoV-2 considerate potenzialmente significative, incluse quelle isolate per la prima volta nel Regno Unito (B.1.1.7), Sudafrica (B.1.351), Brasile/Giappone (P.1 and P.2), New York (B.1.526/B.1.526.1), California (B.1.427/B.1.429), Nigeria (B.1.525) e India (B.1.617/B.1.617.1/ B.1.617.2/B.1.617.3).

Il kit di vendita del test è composto da reagenti pronti all'uso, da utilizzare con la tecnologia del Direct Amplification Disc (DAD) sul LIAISON® MDX.

Nel corso della pandemia da COVID-19 nuove varianti del SARS-CoV-2 si sono diffuse rapidamente in tutto il mondo, creando allarme sul loro grado di infettività, trasmissibilità e sul loro impatto sui vaccini attualmente in uso e sulle immunoterapie utilizzate per curare l'infezione. Avere a disposizione soluzioni molecolari accessibili, semplici da utilizzare e in grado di fornire risultati in tempi rapidi

permetterà di migliorare la capacità di monitorare la diffusione delle varianti, semplificando le attività dei laboratori.