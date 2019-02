Decretone, la Lega propone mini tasse per chi si trasferisce in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Tali agevolazioni erano erano statea fianco degli sgravi per il rientro dei cervelli ma lasarebbe molto più generosa dell'attuale sistema. Si parla, infatti, diche favorirebbero chi sceglie il Belpaese per trasferirsi con tutta la famiglia o per comprare casa, e in particolare chi sposta la residenza nel Mezzogiorno.A prima firma della norma prevede che "i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo, rispetto al precedente 50 per cento.Nello specifico la proposta prevede ilUna percentuale che scende al"successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento" (l'immobile può essere acquistato anche dal coniuge, dal convivente o dai figli). Il periodo su cui si applica lo sconto parte dal periodo d'imposta in corso dale, negli ultimi due casi citati, lo sconto vale in tutto per. Lo sconto sale ancoracon laLa percentuale è ridotta al 10% anche per chi trasferisce la propria residenza inPer capire il destino dell'emendamento "vieni in Italia", come di altre proposte estranee al provvedimento, bisognerà, tuttavia, attendere almeno l'inizio della prossima settimana.