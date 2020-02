Decreto Pop Bari, Aula Senato dà via libera senza modifiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con 209 voti a favore, un voto contrario e 9 astenuti (Fratelli d'Italia). Il provvedimento, che diventerà legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha ricevuto unsul testo licenziato dalla Camera il 21 gennaio scorso.Il decreto in questione, composto da due soli articoli, è finalizzato alpugliese commissariata e prevedeIl progetto di salvataggio messo a punto dal governo - ha spiegato recentemente il Ministro Gualtieri - prevede innanzi tutto la sua trasformazione in SpA e poi una ricapitalizzazione della banca entro metà anno, attraverso un intervento del MCC, FITD ed altri investitori privati da individuare. Tutto prenderà le mosse dal piano di rilancio, che dovrebbe arrivare entro aprile, e sarà poi sottoposto alle valutazioni dell'UE, che dovrebbe esprimersi entro i primi di giugno, per permettere la convoicazione dell'assemblea entro la fine dello stesso mese.La finalità del decreto poi è anche dettare norme che favoriscano il rilancio del sistema creditizio del Mezzogiorno e - come sottolineato da Gualtieri - "scongiurare scenari di grave nocumento" per il Sud.