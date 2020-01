Debiti PA, Gualtieri a Salvini: governo non responsabile, procedura riguarda il 2016

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Corte europea ha stabilito che l'Italia ha violato la direttiva europea sui Debiti della PA, che fissa in 60 giorni il termine massimo per il pagamento delle fatture per beni e servizi resi alle Amministrazioni pubbliche. Alla Corte, il caso era stato sottoposto dalla Commissione europea, che aveva già aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia."Lasui debiti della Pubblica amministrazionee difficilmente questo governo può avereuna responsabilità retroattiva di questa gittata", ha precisato il Ministro dell'Economia,, replicando alle"Da allora,, per merito dell'allora governo - ha spiegato Gualtieri a margine della presentazione del libro 'Pachidermi e Pappagalli di Carlo Cottarelli -rispetto alla direttiva europea, come è adesso, e negli"."Stiamo parlando di una- ha evidenziato il ministro - il Paese ha fattoe noi siamo impegnati perché è sacrosanto che si paghino nei tempi previsti dalle norme le fatture della pubblica amministrazione. Ma ripeto, questa procedura riguarda eventi del 2016".