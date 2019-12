© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Coldiretti replica allacome controffensiva alla, affermando che. La prima interessata è la Francia, ma sono a rischio anche Italia, Austria e Turchia.E' quanto emerge da una analisi svolta dall'associazione che rappresenta una larga parte di agricoltori italiani, sugliai prodotti alimentari Made in Italy inseritidecisa dalla Rappresentanza Usa per il commercio (Ustr), nell'ambito della disputa nel settore aereonautico tra l'americana Boeing e l'europea Airbus."Prodotti comema anchecome amari e limoncello, già in difficoltà con i dazi al 25%, con l'aumento al 100% – sottolinea la Coldiretti - sarebbero completamenteche si collocano al terzo posto tra i principali italian food buyer dopo Germania e Francia, ma prima della Gran Bretagna". Il dazio al 100% sulad esempio farebbeal dettaglio a quasi, un valore superiore anche di 3–4 volte rispetto al parmesan di produzione USA."A trarne vantaggio – si ricorda - sarebbero proprio lerealizzate in Wisconsin, California e nello Stato di New York, dal parmesan, con una produzione di 192 milioni di chili, al provolone, con 181 milioni di chili, fino al Romano, con 25 milioni di chili realizzato però senza latte di pecora".La situazione diventerebbe drammaticache, con 1,5 miliardi di export nel 2018, rappresenta il prodotto agroalimentarenegli Stati Uniti. "L'aumento dei prezzi infatti – denuncia Coldiretti -le produzioni die soprattutto lecon gli USA che rappresentano quasi il 10% del totale mondiale e sono diventati il quarto produttore di vino a livello globale dopo Italia, Francia e Spagna, con una quantità di 24 milioni di ettolitri.